إعلان

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق متهم في وفاة فتاة بحادث بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:00 ص 10/05/2026

اليوم.. محاكمة سائق في قضية وفاة فتاة بحادث مروع ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنح قسم ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم في القضية رقم 2924 لسنة 2026 جنح ثالث، والمتهم فيها بالقتل الخطأ في واقعة مصرع فتاة إثر حادث معدة ثقيلة.

حادث مأساوي بالشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة فتاة، بعدما تعرضت للاصطدام من قبل معدة رصف طرق “دكاك أسفلت” أثناء وجودها بالشارع التجاري أمام قهوة حميدو.

انتقال الأجهزة الأمنية والتحقيق

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الطوارئ إلى موقع الواقعة، حيث تبين وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها البالغة نتيجة الاصطدام المباشر بالمعدة الثقيلة.

تهمة القتل الخطأ

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتهت إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للسائق المتهم، على خلفية الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة في موقع العمل داخل منطقة مزدحمة بالمواطنين.

فحص فني وترقب للجلسة

وتم فحص المعدة المستخدمة في الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة، فيما تشهد جلسة الغد ترقبًا واسعًا من الرأي العام داخل محافظة الإسماعيلية نظرًا لخطورة الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية القتل الخطأ الشيخ زايد محكمة جنح حادث معدة ثقيلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
زووم

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بعد انتهاء التحقيق.. إسرائيل تُرحل 2 من أسطول مساعدات كان متجهًا إلى غزة
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء التحقيق.. إسرائيل تُرحل 2 من أسطول مساعدات كان متجهًا إلى غزة
الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
أخبار المحافظات

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
شركة تسلا تُعلن استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية.. ما السبب؟
أخبار السيارات

شركة تسلا تُعلن استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية.. ما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان