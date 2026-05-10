اليوم.. محاكمة سائق في قضية وفاة فتاة بحادث مروع ب

تنظر محكمة جنح قسم ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم في القضية رقم 2924 لسنة 2026 جنح ثالث، والمتهم فيها بالقتل الخطأ في واقعة مصرع فتاة إثر حادث معدة ثقيلة.

حادث مأساوي بالشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة فتاة، بعدما تعرضت للاصطدام من قبل معدة رصف طرق “دكاك أسفلت” أثناء وجودها بالشارع التجاري أمام قهوة حميدو.

انتقال الأجهزة الأمنية والتحقيق

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الطوارئ إلى موقع الواقعة، حيث تبين وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها البالغة نتيجة الاصطدام المباشر بالمعدة الثقيلة.

تهمة القتل الخطأ

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتهت إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للسائق المتهم، على خلفية الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة في موقع العمل داخل منطقة مزدحمة بالمواطنين.

فحص فني وترقب للجلسة

وتم فحص المعدة المستخدمة في الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة، فيما تشهد جلسة الغد ترقبًا واسعًا من الرأي العام داخل محافظة الإسماعيلية نظرًا لخطورة الواقعة.