أكدت نقابة المهندسين بأسيوط أن كرامة المهندس واحترامه داخل جميع مواقع العمل يُعدان من الثوابت المهنية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.

رفض أي إساءة للمهندسين

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لما تعرض له أحد المهندسين من معاملة غير لائقة أثناء تأدية مهام عمله، مشددة على أنها لن تقبل بأي ممارسات من شأنها الانتقاص من مكانة المهندسين أو التقليل من دورهم في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

استنكار للتجاوزات المهنية

وأدانت النقابة أي تصرفات أو تجاوزات تصدر بحق المهندسين، معتبرة أن مثل هذه السلوكيات لا تتماشى مع قواعد وأخلاقيات العمل المهني، وتمثل خروجًا عن الإطار المنضبط للعمل داخل المواقع المختلفة.

الدعوة للالتزام بالاحترام المتبادل

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بسلوك مهني قائم على الاحترام المتبادل والتقدير بين جميع المهندسين، بغض النظر عن الدرجات الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنضبطة تدعم نجاح المشروعات وتنفيذها بكفاءة.