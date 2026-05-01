شهدت مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية تشغيل وحدة "كهربة القلب" بقسم قسطرة القلب، مع نجاح إجراء أول عمليتين لتركيب منظمين ثنائيين لضربات القلب، في خطوة طبية جديدة تدعم تطوير الخدمات الصحية داخل المحافظة.

تشغيل الوحدة لأول مرة

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، بدء تشغيل وحدة كهربة القلب بالمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى حقق إنجازًا طبيًا جديدًا بإجراء أول تدخلين ناجحين وفق أحدث المعايير العالمية، ضمن خطة الدولة لتوطين التخصصات الدقيقة.

تكامل الفرق الطبية وراء النجاح

وأوضح الدكتور عبد الرحمن البقيري، رئيس وحدة القسطرة، أن نجاح الحالتين جاء نتيجة تكامل الفرق الطبية والفنية، بداية من التشخيص الدقيق والتجهيزات الحديثة، وصولًا إلى تنفيذ العمليات بأعلى معايير الجودة الطبية.

استقرار حالتي المرضى

وأكد الدكتور أحمد سمير، مشرف وحدة كهربة القلب، استقرار حالتي المرضى بعد المتابعة الطبية الدقيقة، وخروجهما من المستشفى بصحة جيدة عقب نجاح التدخل الطبي.

دعم متواصل لتطوير القطاع الصحي

وجرى تنفيذ هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الأعصر، رئيس الهيئة الطبية، والدكتور إبراهيم ناصر، مدير عام المستشفى، مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتشغيل الوحدة بكفاءة عالية.

تحسين الخدمات الطبية داخل المنوفية

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، للقطاع الصحي، بهدف تقديم خدمات علاجية متقدمة وتقليل انتقال المرضى خارج المحافظة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.