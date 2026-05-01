كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن المقترح الإيراني الجديد لإنهاء حرب إيران يمثل خطوة متقدمة باتجاه المطالب الأمريكية، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم رضاه عن الوثيقة الأخيرة.

تفاصيل مقترح إنهاء حرب إيران

وأفادت المصادر، بأن مقترح إيران يعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مقابل الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأشارت المصادر، إلى أن وثيقة طهران تتضمن عرضا لمناقشة الملف النووي الإيراني في مرحلة لاحقة مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، مما يعكس تحولا جديدا في مسار مفاوضات إنهاء إيران وأمريكا.

وأكدت المصادر أن إيران أبدت استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل، شريطة انفتاح واشنطن على المقترح الجديد الذي أرسلته إلى الوسطاء الباكستانيين لإنهاء حرب إيران.

موقف ترامب من مفاوضات حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، إنه غير راض عن مقترح طهران الأخير لإنهاء حرب إيران.

وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض: "الإيرانيون يريدون عقد صفقة. أنا لست راضيا عنها"، دون أن يقدم تفسيرا لما لا يمكنه قبوله في أحدث وثيقة إيرانية، بل أشار إلى أن المسؤولين في طهران قد لا يتوصلون أبدا إلى تسوية تفاوضية للحرب.

وتطرق ترامب إلى ما وصفه بـ "الخلاف الهائل" بين القادة في طهران وتأثيره على مسار مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا قائلا: "لقد حققوا تقدما، لكنني لست متأكدا مما إذا كانوا سيصلون إلى هناك يوما ما".

ووصف ترامب، القيادة الإيرانية بأنها منقسمة وتضم مجموعات عدة وتعيش حالة من الفوضى رغم رغبتها في إبرام الصفقة.

شروط استئناف مفاوضات حرب إيران

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إيراني، أن طهران قد تستأنف المحادثات إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية وأعادت إيران فتح مضيق هرمز بالكامل.