أثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة بورسعيد حالة من الجدل والقلق، بعدما تضمن الإبلاغ عن تغيب فتاة في أوائل العشرينات من عمرها عقب مغادرتها منزل أسرتها.

بلاغ رسمي وفحص الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية المنشور المتداول، وتبين أن الواقعة تعود إلى يوم 9 أبريل الماضي، عندما تقدم والد الفتاة، وهو عامل مقيم بحي الجنوب، ببلاغ يفيد بغياب ابنته البالغة من العمر 20 عامًا عقب مغادرتها المنزل.

سبب التغيب دون شبهة جنائية

وبالفحص والتحريات، تبين أن الفتاة تركت منزل الأسرة على خلفية خلافات عائلية، دون وجود أي شبهة جنائية أو تعرضها لأي أذى خلال فترة غيابها.

عودة الفتاة وإنهاء البلاغ

وبعد أيام، عادت الفتاة إلى منزل أسرتها، حيث حضر والدها إلى قسم الشرطة وبرفقته ابنته، مؤكدًا عودتها سالمـة وإنهاء حالة القلق التي صاحبت الواقعة.

رواية الفتاة أمام الأمن

وأوضحت الفتاة خلال الاستماع لأقوالها أنها كانت تقيم لدى إحدى صديقاتها بمحافظة القاهرة طوال فترة غيابها، قبل أن تقرر العودة إلى منزل الأسرة مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.