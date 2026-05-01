احتشد مئات المواطنين من مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، أمام الشاشات العملاقة المنتشرة بعدد من مناطق محافظة المنيا، لمتابعة مباراة القمة في أجواء اتسمت بالحماس والترقب.

المقاهي والأندية تتحول إلى مدرجات جماهيرية

وشهدت الأندية والمقاهي والكافيهات إقبالًا كثيفًا من الجماهير، حيث تحولت إلى ما يشبه المدرجات الكروية، وسط تفاعل كبير وتشجيع متواصل من الحضور، الذين حرصوا على متابعة اللقاء بشكل جماعي.

أجواء حماسية وروح رياضية

وسادت أجواء من الحماس والبهجة بين المشجعين، مع تبادل الهتافات بين جماهير الفريقين، في مشهد يعكس الروح الرياضية والانتماء الكروي الذي تتميز به جماهير الكرة المصرية.

القمة.. متنفس ترفيهي لأبناء المحافظات

وتعد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك مناسبة جماهيرية وترفيهية لأبناء المحافظات، خاصة عند إقامتها في يوم عطلة، حيث يحرص المواطنون على التجمع مع الأصدقاء والعائلة لمتابعة اللقاء في أجواء جماعية.