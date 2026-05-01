أُصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

بلاغ بوقوع الحادث على الصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل البهنسا.

انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 13 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحفظ على السيارة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التحفظ على السيارة الميكروباص.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.