بتكلفة 7 ملايين جنيه.. أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدًا جديدًا - صور

كتب : إسلام عمار

03:26 م 01/05/2026
    صلاة الجمعة في مسجد مسعد قدرة
    خلال صلاة الجمعة في المسجد
    صلاة الجمعة في المسجد
    حضور الاهالي
    جانب من حضور الصلاة
    خلال صلاة الجمعة
    اداء الصلاة في المسجد
    اقبال من الاهالي
    أثناء الحضور للصلاة

افتتحت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد مسعد قدرة بقرية الغبايشة التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة في مركز سيدي سالم، وذلك وفق توجيهات المهندس إبراهيم مكى، محافظ كفر الشيخ، وبحضور افتحى يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

يأتي ذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشاهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد مساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

والمسجد يقام علي مساحة 500 مترًا بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه مكون من طابق دور واحد.

حضر افتتاح المسجد الشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، ومحمد السعيد عبيدى، عضو مجلس النواب، والشيخ وجيه زاهر، مدير إدارة أوقاف غرب سيدي سالم، وعلاء عبد الرسول، ومحمود محمد عبد العزيز، نائبي رئيس المركز والمدينة، وسعد حمودة سعد، رئيس القرية، ورؤساء قرى الحدادي، وتيدا، وأبو غنيمة، ولفيف من رجال الأوقاف.

كفر الشيخ الأوقاف سيدي سالم

