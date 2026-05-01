أعلن قطاع الكهرباء كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فصل التيار عن محطة محولات الجرايدة، غدًا السبت 2 مايو 2026.

وأوضح قطاع الكهرباء، اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الشطوط وتوابعها، بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وناشد القطاع المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.