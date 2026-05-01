الأقصر تبدأ غلق معابر السكة الحديد غير الشرعية أسفل كوبري أبو الجود -صور

كتب : محمد محروس

02:32 م 01/05/2026
    غلق منفذ غير شرعي
    منفذ غير شرعي بجوار سلم المشاه
    غلق معبر غير شرعي

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ حملات مكبره لمنع عبور المواطنين من المنافذ والفتحات غير الشرعية على شريط السكة الحديد حفاظا على أرواحهم.

وكلف مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتكليف حسن خليدي رئيس حي وسط وشعبان أحمد سليمان رئيس حي شرق بحصر جميع الفتحات غير الشرعية بطول سور السكة الحديد في المناطق المعنية، والبدء في أعمال الحصر ومنع العبور منها نهائياً حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس مدينة الأقصر ، إلى أنه أثناء أعمال الحصر تلاحظ وجود فتحتين أسفل كوبرى أبو الجود من ناحية الشرقية والغربية ، وعلى الفور تم غلق الفتحة والبدء في تنفيذ أعمال سد المعبر غير الشرعي بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ويهيب مجلس مدينة الأقصر ، بالمواطنين بعدم العبور من الفتحات غير الشرعية والعمل على استخدام سلم المشاة بالمنطقة ومنع أي عبور عشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين.

حوادث القطارات الأقصر السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها
زووم

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
حوادث وقضايا

عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
علاقات

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة
رياضة محلية

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة

