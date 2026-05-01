أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن طهران سلّمت، أمس الخميس، مقترحها الأحدث للمفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، إذ تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية حيث تُسابق القوى الإقليمية والدولية الزمن لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية شاملة.

إسلام آباد تتسلم المبادرة الإيرانية المُعدّلة

جرى تسليم المقترح الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي تلعب "دورا محوريا" في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ويتضمن المقترح الجديد بنودا مُعدّلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الحالي خاصة بعد الرفض الأمريكي للنسخ السابقة من مسودات السلام.

ومع استمرار حالة "الجمود السياسي" بين واشنطن وطهران يترقب العالم بأمل كبير التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة، بينما يلوح في الأفق خيار بديل يُثير المخاوف وهو استئناف العمليات العسكرية الشاملة.