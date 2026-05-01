قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة ميكانيكي قتل زوجته ضربًا بعصا خشبية بمختلف أنحاء الجسم داخل الشقة سكنها بمنطقة الرمل، بسبب شكه في سلوكها، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد القادم.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

تفاصيل واقعة القتل

ترجع وقائع القضية رقم 6991 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وفاة ربة منزل داخل الشقة سكنها.

كشفت التحقيقات ورود بلاغ بوفاة المجني عليها "أ.ع.م" ربة منزل، إثر إًابتها بكدمات وجروح متفرقة من الجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "أ.ف.أ" ميكانيكي.

ووفقًا لأوراق القضية، تعدي المتهم على زوجته بالضرب مستخدمًا عصا خشبية بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فاضت روحها متأثرة بإصابتها، وذلك بسبب شكه في سلوكها.

إحالة المتهم إلى جنايات الإسكندرية

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.