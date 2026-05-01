نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة العظام بمستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، كان يعاني من اعوجاج شديد في العمود الفقري مصحوبًا بتحدب في الفقرات القطنية، ما أثر سلبًا على حالته الصحية وجودة حياته، في ظل صعوبات طبية حالت دون التدخل الجراحي بمراكز طبية أخرى.

تشخيص حالة نادرة تزيد من صعوبة التدخل

وبعد استقبال الحالة، خضع المريض لتقييم طبي شامل ودقيق، أسفر عن تشخيص إصابته بمتلازمة Ehlers-Danlos Syndrome، وهي من المتلازمات النادرة التي تتسم بضعف الأنسجة وزيادة مخاطر التدخلات الجراحية، ما تطلب دقة عالية في اتخاذ القرار العلاجي.

قرار جماعي بالتدخل الجراحي

وبعد مناقشة الحالة من جميع الجوانب الطبية من قبل الفريق المختص، وبموافقة ودعم إدارة المستشفى، تقرر إجراء التدخل الجراحي، حيث أُجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام، وفق أعلى المعايير الطبية.

فريق طبي متكامل

وشارك في إجراء العملية فريق طبي متميز ضم: الدكتور عامر القط، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمد موسى البشبيشي، المدرس المساعد، والدكتور محمود جابر، المدرس المساعد، والدكتور محمد ياسر، المدرس المساعد، والطبيب عبداللاه عمار، طبيب مقيم.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور حسين علي محمد، مدرس التخدير، والدكتور أسامة ماهر فتحي، طبيب مقيم، وساندهم فريق التمريض المكون من مصطفى علي وحمادة ياسر.

إشادة رسمية بكفاءة الفريق الطبي

وفي هذا السياق، وجّه الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي، مثمنًا ما قدموه من جهد علمي وعملي متميز في التعامل مع حالة شديدة الدقة، كما أشاد بدور الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام، لمتابعته العلمية ودعمه الفني المستمر.

دعم قيادات الجامعة للمنظومة الطبية

ويأتي هذا النجاح في ظل الدعم المستمر من قيادات جامعة الأزهر، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، إلى جانب قيادات المستشفى، بما يعكس قدرة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الطبية.