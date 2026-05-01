الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"

كتب : هند عواد

11:35 ص 01/05/2026

مصطفى يونس

تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن مدربي الأهلي والزمالك، ييس توروب ومعتمد جمال، قبل مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

مصطفى يونس عن مدرب الأهلي

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "معتمد جمال وييس توروب الاثنين لديهما أخطاء، لكن معتمد جمال أول تجربة كبرى له وتمكن من الوصول بالزمالك لهذه المنطقة، هناك أخطاء واردة وفي الملعب ويمكن لمعتمد تداركها".

واختتم: "لكن ييس توروب كله أخطاء، من أول اللي جابه لحد ما هيمشي، الأهلي تعاقد مع 3 مدربين أجانب، حصلوا على ملايين ورحلوا، كافية كده، مدرب مصري يمسك الفريق ويرجع الروح للفريق، خاصة حسام البدري ابن النادي".

مصطفى يونس الأهلي الزمالك مباراة القمة

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
بسبب تريزيجيه.. حيرة لمعتمد جمال بشأن بديل عمر جابر في القمة
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"
