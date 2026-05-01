مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"

تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن مدربي الأهلي والزمالك، ييس توروب ومعتمد جمال، قبل مباراة القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

مصطفى يونس عن مدرب الأهلي

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "معتمد جمال وييس توروب الاثنين لديهما أخطاء، لكن معتمد جمال أول تجربة كبرى له وتمكن من الوصول بالزمالك لهذه المنطقة، هناك أخطاء واردة وفي الملعب ويمكن لمعتمد تداركها".

واختتم: "لكن ييس توروب كله أخطاء، من أول اللي جابه لحد ما هيمشي، الأهلي تعاقد مع 3 مدربين أجانب، حصلوا على ملايين ورحلوا، كافية كده، مدرب مصري يمسك الفريق ويرجع الروح للفريق، خاصة حسام البدري ابن النادي".

اقرأ أيضًا:

القمة 132.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

