شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية تكريم الأم المثالية والأب المثالي لعام 2026، والتي نظمتها إدارة تكافؤ الفرص بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار الاحتفال السنوي الذي تُقيمه وزارة التنمية المحلية على مستوى المحافظة ومدنها المختلفة.

إشادة بدور المرأة والأسرة

أكد المحافظ خلال كلمته أن تكريم الأم والأب المثاليين يعد تقديرًا مستحقًا لدور الأسرة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لغرس القيم وصناعة أجيال قادرة على مواجهة التحديات، ومشيدًا بدور المرأة السيناوية وما قدمته من نموذج مشرف في الصمود والعطاء.

اهتمام الدولة بالأسرة المصرية

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية، وتعمل على دعم وتمكين المرأة والرجل على حد سواء، إيمانًا بالدور المحوري للأسرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضور القيادات التنفيذية

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، ورشا مصباح، مدير إدارة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إلى جانب رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمحافظة ومدير مديرية الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والشعبية.

فوز 6 متسابقين بلقب الأم المثالية

أوضحت رشا مصباح، مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 21 متسابقًا ومتسابقة، وانطبقت الشروط على 6 متسابقين في عدة فئات شملت الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأم المعيلة، الأم القدوة، الأم المثالية للحالة الطبيعية، إضافة إلى فئة الأب المثالي، مع تكريم أم لأحد الموظفين المتميزين.

كما تم تكريم أمهات المثاليات الفائزات ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي تقديرًا لعطائهن ودورهن البارز في تربية الأجيال.

التهنئة والدعاء

وجه المحافظ تهانيه لجميع المكرمين من الأمهات والآباء، متمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة، ومؤكدًا أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز دائم.