لمواكبة التوسع العمراني.. أسامة ربيع يعلن إنشاء كوبري بوسط بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:24 م 08/04/2026
    الفريق أسامة ربيع خلال جولته
    الفريق أسامة ربيع خلال جولته
    الفريق أسامة ربيع خلال جولته

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنشاء كوبري جديد، اليوم الأربعاء، بمنطقة ميدان المعديات الرئيسي بوسط مدينة بورسعيد، في إطار خطط تطوير محاور الربط بين ضفتي القناة.

تعزيز الربط بين بورسعيد وبورفؤاد


وأشار إلى أن مشروع الكوبري العائم يستهدف إلى تعزيز الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتخفيف أعباء التنقل، خاصة مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية المتزايدة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الكوبري الجديد سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للعبور بما يعادل 8 أضعاف المعدية الواحدة، مع تقليل زمن الانتظار وتحقيق سيولة مرورية أكبر.

كفاءة تشغيلية أعلى


وأوضح أن الكوبري العائم يتميز بالعمل في مختلف الظروف الجوية، فضلًا عن كونه أكثر توفيرًا في استهلاك الوقود، حيث يستهلك نحو 5% فقط مقارنة بالمعديات، ويتكون الكوبري من جزء علوي ثابت يسمح بمرور العائمات الصغيرة، وجزء عائم مكون من 6 بنتونات، بما يضمن مرونة التشغيل وكفاءة الحركة.

بدء التنفيذ قريبًا


ووجه الفريق أسامة ربيع بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفوري للمشروع.

بورسعيد قناة السويس كوبري عائم جديد

