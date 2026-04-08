تأجيل النطق بالحكم في قضية الاعتداء على فتاة ذوي الهمم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:05 م 08/04/2026

قررت محكمة شبين الكوم اليوم تأجيل النطق بالحكم في قضية الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لحين استخراج تقرير الطب النفسي الخاص بالفتاة، ضمن استكمال إجراءات نظر القضية.

قرار المحكمة

جاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم، في إطار استيفاء كافة الجوانب الفنية والطبية المرتبطة بالقضية، خاصة ما يتعلق بالحالة النفسية للمجني عليها، قبل إصدار الحكم النهائي.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق، حين كُشف عن تعرض فتاة تبلغ 20 عامًا من ذوي الهمم للاعتداء داخل منزلها، مستغلين ظروفها الصحية وغياب والدتها لفترات طويلة بسبب العمل.

وجرى اكتشاف الواقعة عقب ظهور أعراض مرضية على الفتاة أثناء تجهيزها للخطوبة، حيث تبين حملها، ما دفع الأسرة لتحرير بلاغ رسمي وبدء التحقيقات.

تحقيقات وتحريات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين من محيط سكن الفتاة، وسط اتهامات بتورط أكثر من شخص، فيما استمرت التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة، خاصة بعد تضارب بعض الأدلة ونتائج الفحوصات.

جلسات مستمرة

وتواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لحين ورود تقرير الطب النفسي، تمهيدًا للفصل النهائي فيها، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وإنصاف المجني عليها.

