قررت إدارة مدرسة السلام بحي غرب مدينة المنيا، استدعاء ولي أمر الطالب " عصام هاني" الشهير بـ"طالب الشنطة"، بسبب لون شعره المصبوغ باللون الأصفر.

وقالت والدة عصام في تصريح خاص لـ مصراوي: فوجئت اليوم بقرار استدعاء ولي أمر لابني، وعندما سألت عن السبب، ذكر لي المدرسين أن ذلك بسبب لون شعره والصبغة الصفراء الموجودة به.

وأضافت أن ابنها كان شعره مصبوغا قبل واقعة ضياع الشنطة، مؤكدة أنها كانت ترفض الفكرة ولكن الطفل أصر عليها ووضعها منذ عدة أيام، وذهب إلى المدرسة عدة مرات بها دون أي مشكلات.

وكان عصام تصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب ضياع شنطته، وبث والدته فيديو استغاثة بوزير التعليم والمحافظ من أجل العثور عليها، فيما قام مدير المدرسة بإحضار الحقيبة فيما بعد إلى منزله.

