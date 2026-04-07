إعلان

استدعاء ولي أمر عصام "طالب الشنطة" بالمنيا.. ووالدته تكشف السبب

كتب : جمال محمد

05:00 م 07/04/2026

طفل الشنطة الضائعة بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت إدارة مدرسة السلام بحي غرب مدينة المنيا، استدعاء ولي أمر الطالب " عصام هاني" الشهير بـ"طالب الشنطة"، بسبب لون شعره المصبوغ باللون الأصفر.

وقالت والدة عصام في تصريح خاص لـ مصراوي: فوجئت اليوم بقرار استدعاء ولي أمر لابني، وعندما سألت عن السبب، ذكر لي المدرسين أن ذلك بسبب لون شعره والصبغة الصفراء الموجودة به.

وأضافت أن ابنها كان شعره مصبوغا قبل واقعة ضياع الشنطة، مؤكدة أنها كانت ترفض الفكرة ولكن الطفل أصر عليها ووضعها منذ عدة أيام، وذهب إلى المدرسة عدة مرات بها دون أي مشكلات.

وكان عصام تصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب ضياع شنطته، وبث والدته فيديو استغاثة بوزير التعليم والمحافظ من أجل العثور عليها، فيما قام مدير المدرسة بإحضار الحقيبة فيما بعد إلى منزله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طالب الشنطة محافظ المنيا اخبار المنيا مدرسة السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

