أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة موسعة بمدينة الأقصر، استهلها بمنطقة العوامية بطريق الجوليڤيل، مرورًا بشارع فايزة أبو النجا وتفرعات منطقة حوض الـ18، ثم شارع التلفزيون، وشارع أحمد عرابي، وميدان صلاح الدين، وشارع الخليج، وشارع المستشفى، وشارع المدينة المنورة، وشارع خالد بن الوليد.

جاءت الجولة في إطار متابعة مستوى النظافة العامة والتأكد من انتظام عمل الأطقم الميدانية وعمال النظافة خلال الوردية الصباحية، ومتابعة أية إشغالات.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تهذيب الأشجار بعدد من الشوارع، في إطار تحسين المظهر العام.

وخلال مروره بشارع الكورنيش، تمكن محافظ الأقصر من ضبط عربة حنطور مخالفة قامت بإلقاء روث الخيل في الشارع، وعلى الفور وجه بضبط العربة والتحفظ عليها، مشددًا على أصحاب عربات الحنطور بضرورة الالتزام التام بوضع “الحفاضات” لمنع تلوث الشوارع.

وأكد محافظ الأقصر أنه سيقوم بجولات صباحية يومية بمختلف أنحاء المدينة قبل التوجه إلى مكتبه، لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمدينة الأقصر، مشيرًا إلى أنه سيتم التحفظ الفوري على أي عربة حنطور غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية الالتزام بنظافة الأحياء، حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، إلى جانب رؤساء الأحياء.