إعلان

لم يلتزم بالحفاضة.. محافظ الأقصر يضبط حنطور مخالف خلال جولة بالشارع

كتب : محمد محروس

04:02 م 06/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عربة الحنطور المخالفة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر ومدير الأمن يتوقفان بسبب الحنطور
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر ومدير الأمن
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يضبط عربة حنطور مخالفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة موسعة بمدينة الأقصر، استهلها بمنطقة العوامية بطريق الجوليڤيل، مرورًا بشارع فايزة أبو النجا وتفرعات منطقة حوض الـ18، ثم شارع التلفزيون، وشارع أحمد عرابي، وميدان صلاح الدين، وشارع الخليج، وشارع المستشفى، وشارع المدينة المنورة، وشارع خالد بن الوليد.

جاءت الجولة في إطار متابعة مستوى النظافة العامة والتأكد من انتظام عمل الأطقم الميدانية وعمال النظافة خلال الوردية الصباحية، ومتابعة أية إشغالات.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تهذيب الأشجار بعدد من الشوارع، في إطار تحسين المظهر العام.

وخلال مروره بشارع الكورنيش، تمكن محافظ الأقصر من ضبط عربة حنطور مخالفة قامت بإلقاء روث الخيل في الشارع، وعلى الفور وجه بضبط العربة والتحفظ عليها، مشددًا على أصحاب عربات الحنطور بضرورة الالتزام التام بوضع “الحفاضات” لمنع تلوث الشوارع.

وأكد محافظ الأقصر أنه سيقوم بجولات صباحية يومية بمختلف أنحاء المدينة قبل التوجه إلى مكتبه، لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمدينة الأقصر، مشيرًا إلى أنه سيتم التحفظ الفوري على أي عربة حنطور غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية الالتزام بنظافة الأحياء، حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، إلى جانب رؤساء الأحياء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الأقصر جولات ميدانية عربة حنطور نظافة الشوارع الأقصر اليوم أخبار الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
أخبار المحافظات

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق