المئات يحتفلون بأحد الشعانين في دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا

كتب : محمد محروس

02:08 م 05/04/2026
    أجواء أحد الشعانين
    أحد الشعانين في إسنا
    أحد الشعانين في دير الأنبا متاؤس
    أحد الشعانين (2)
    أحد الشعانين
    اطفال يحتفلون بأحد الشعانين
    أطفال يحتفلون بالعيد
    الاحتفال بأحد بأحد الشعانين في الأقصر
    المئات يحتفلون بأحد الشعانين
    دير الأنبا متاؤس
    قداس أحد الشعانين في الأقصر
    بدء اسبوع الالام
    قداس أحد الشعانين
    دير الانبا متاؤوس

شهد دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بمنطقة جبل أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،اليوم الأحد، الاحتفال بأحد السعف ويسمى أيضاً بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وذلك بكاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري بذات الدير.

وترأس صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات الجناز العام، الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطي.

وحرص عدد كبير من المسيحيين على الحضور إلى قداس أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، في دير القديس الانبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ وذلك حرصًا منهم على إحياء الاحتفالات والمظاهر الخاصة بهذه المناسبة.

وفى هذا العيد تحتفل الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله دورة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلام و بدء صلوات البصخة المقدسة.

ومن طقوس أحد الشعانين أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة، ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهي التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء سعف النخيل قبل دخول قداس أحد السعف، لحضور زفة السعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل السعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.

أحد الشعانين أحد السعف دير الأنبا متاؤس الفاخوري إسنا، الأقصر أسبوع الآلام

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
