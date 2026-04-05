نفذ حي غرب بالإسكندرية أعمال إزالة أجزاء آيلة للسقوط من 4 عقارات بعدد من الشوارع في منطقتي كرموز وغيط العنب، تمثل خطرًا على حياة المواطنين والمارة.

بلاغات تكشف عقارات مهددة بالخطر

تلقت غرفة عمليات الحي عدة بلاغات تفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بعدد من العقارات، شملت العقار رقم 20 شارع حمزة فتح الله، و34 شارع الأشجار و124 شارع الفواكه بمنطقة غيط العنب، إضافة إلى العقار رقم 6 بمنطقة كرموز.

تحرك فوري لإزالة الأجزاء الخطرة

وانتقلت وحدات المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق إلى المواقع المشار إليها، حيث جرى التعامل العاجل مع الأجزاء المهددة بالسقوط وإزالتها، لمنع وقوع أي حوادث أو أضرار قد تهدد سلامة المارة والسكان.

قرارات سابقة بالهدم والتنفيذ لحماية المواطنين

ومن جانبها، أوضحت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن بعض هذه العقارات صادر لها قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من بينها القرار رقم 392 لسنة 2018 والقرار رقم 184 لسنة 2020.

مناشدة للملاك بسرعة تنفيذ القرارات

وناشدت رئيس حي غرب ملاك العقارات سرعة تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم الصادرة بحق المباني، مع ضرورة استخراج التراخيص اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية لتفادي تعرض السكان أو المارة لأي مخاطر محتملة.