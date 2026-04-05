لخطورتها على المواطنين.. إزالة أجزاء من 4 عقارات غرب الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:38 م 05/04/2026
    جانب من أعمال إزالة 4 عقارات مهددة بالانهيار
    رئيس حي غرب تتابع أعهمال ازالة الاجزاء الخطرة من احد العقارات
    رئيس حي غرب تتابع أعهمال ازالة الاجزاء الخطرة من احد العقارات
    إزالة اجزاء خطرة من عقار يهدد المواطنين غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب بالإسكندرية أعمال إزالة أجزاء آيلة للسقوط من 4 عقارات بعدد من الشوارع في منطقتي كرموز وغيط العنب، تمثل خطرًا على حياة المواطنين والمارة.

بلاغات تكشف عقارات مهددة بالخطر

تلقت غرفة عمليات الحي عدة بلاغات تفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بعدد من العقارات، شملت العقار رقم 20 شارع حمزة فتح الله، و34 شارع الأشجار و124 شارع الفواكه بمنطقة غيط العنب، إضافة إلى العقار رقم 6 بمنطقة كرموز.

تحرك فوري لإزالة الأجزاء الخطرة

وانتقلت وحدات المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق إلى المواقع المشار إليها، حيث جرى التعامل العاجل مع الأجزاء المهددة بالسقوط وإزالتها، لمنع وقوع أي حوادث أو أضرار قد تهدد سلامة المارة والسكان.

قرارات سابقة بالهدم والتنفيذ لحماية المواطنين

ومن جانبها، أوضحت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن بعض هذه العقارات صادر لها قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من بينها القرار رقم 392 لسنة 2018 والقرار رقم 184 لسنة 2020.

مناشدة للملاك بسرعة تنفيذ القرارات

وناشدت رئيس حي غرب ملاك العقارات سرعة تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم الصادرة بحق المباني، مع ضرورة استخراج التراخيص اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية لتفادي تعرض السكان أو المارة لأي مخاطر محتملة.

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق