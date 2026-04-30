إعلان

"المال الحلال أهو".. زفة بالطبل والمزمار فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:15 م 30/04/2026 تعديل في 05:09 م
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (2)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (4)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (3)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (5)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (6)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (7)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (9)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (10)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (11)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (8)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (12)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (14)
  • عرض 14 صورة
    فرحة بعودة القمح المسروق في الشرقية (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، زفة شعبية بالطبل والمزمار البلدي، احتفالًا بانتهاء أزمة سرقة القمح وعودة المحصول إلى صاحبه بعد التصالح بين الأطراف.

فرحة شعبية بعد انتهاء الأزمة

واصطحب الأهالي القمح الذي حمله صاحبه على جرار زراعي، في موكب احتفالي جاب شوارع القرية، مرددين عبارات الفرح، أبرزها "الحق رجع لصحابه" و"المال الحلال أهه"، احتفالًا بحل الأزمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، خاصة مع أهمية محصول القمح كمصدر أساسي للرزق.

استعادة المحصول خلال ساعات

وكان محمد عطا، نجل المزارع صاحب القمح، كشف أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من ضبط المتهم الأول، الذي أرشد عن اثنين آخرين شاركاه في الجريمة، أحدهما عمه والآخر مالك آلة الحصاد «الكومباين».

وأوضح أن الواقعة تعلقت بسرقة محصول قمح من مساحة فدانين ونصف، مؤكدًا أن سرعة التحرك الأمني ساهمت في استعادة القمح قبل مرور يوم واحد فقط، وهو ما وصفه بـ«الإنجاز الكبير».

ضبط المتهمين والتحقيقات

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهمين جميعًا، وعرضهم على سرايا نيابة مركز الزقازيق، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، عقب اعتراف المتهم الرئيسي بارتكاب الواقعة.

وفي السياق ذاته، كشف عبد الله النجار، محامي المزارع، أن عدد المتهمين في القضية بلغ 3 أشخاص، إلى جانب اثنين آخرين، أحدهما تاجر الغلال الذي اشترى المحصول، والآخر مالك الكومباين.

بيع القمح وقرارات النيابة

وأوضح أن المتهم الرئيسي باع القمح المسروق مقابل 85 ألف جنيه لتاجر بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منيا القمح، قبل أن يتم كشف ملابسات الواقعة.

وكان عبد الله النجار، محامي المزارع عطا الله عبد الغني، أوضح أن الواقعة انتهت بالتصالح داخل سرايا النيابة، حيث تم إخلاء سبيل المتهمين عقب التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، كما قررت النيابة إخلاء سبيل تاجر الغلال بعد ثبوت حسن نيته، وعدم علمه بأن القمح محل الواقعة مسروق.

موقف مالك الكومباين

كما شملت قرارات النيابة إخلاء سبيل مالك آلة الحصاد، بعدما تبين عدم تورطه في الواقعة، وأنه لم يكن على علم بتفاصيل الجريمة، ما أكد حسن نيته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية القمح الزنكلون

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

