كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث قادت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا حملة تفتيش موسعة استهدفت عددًا من محلات بيع وتداول الدواجن، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري.

ضبط مخالفات داخل المحلات

أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام من الدواجن المحقونة بالمياه داخل بعض المحلات، في مخالفة صريحة لاشتراطات السلامة وجودة الغذاء، بما يضر بصحة المواطنين.

تنسيق بيطري ورقابة مشددة

شاركت في الحملة لجنة متخصصة تضم أطباء من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، إلى جانب مسؤولي الإدارة البيطرية بقويسنا، لضمان دقة الفحص والتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق.

إجراءات قانونية

حُررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في إطار التصدي لكافة صور الغش التجاري.

تشديد الرقابة على الأسواق

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن، حفاظًا على صحة المواطنين.