إعلان

وداعاً للانتظار بـ "المعدية".. 3 كباري عائمة تربط بورسعيد وبورفؤاد بإنجاز عالمي

كتب : طارق الرفاعي

01:33 م 30/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوبري النصر العائم في بورسعيد٢
  • عرض 6 صورة
    كوبري النصر العائم في بورسعيد٣
  • عرض 6 صورة
    كوبري النصر العائم في بورسعيد٤
  • عرض 6 صورة
    كوبري النصر العائم في بورسعيد١
  • عرض 6 صورة
    كوبري النصر العائم في بورسعيد٥

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد محافظة بورسعيد طفرة مرورية كبرى من خلال تنفيذ منظومة جديدة لربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، عبر 3 كباري عائمة تسهم في تسهيل حركة الانتقال بين بورسعيد.

إعلان رسمي من هيئة القناة

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنشاء كوبريين عائمين جديدين بجانب كوبري النصر العائم القائم بالفعل بمنطقة الرسوة، ليصل إجمالي الكباري العائمة الرابطة بين ضفتي القناة إلى 3 كباري.

كوبري النصر العائم

ويعتبر الكوبري الأول هو كوبري النصر العائم، الذي تقدر طاقة العبور اليومية له بنحو 20 ألف مركبة، تشمل السيارات الملاكي والحمولات حتى 20 طنًا، إلى جانب عبور 1200 شاحنة بحمولة 70 طنًا يوميًا.

مواصفات كوبري النصر

ويبلغ طول الكوبري 421 مترًا، وعرضه 15 مترًا، وعمقه 2.25 متر، ويتكون من 6 بنتونات عائمة، اثنان مثبتان بالطرفين الشرقي والغربي، بينما تتحرك الأربعة الأخرى بصورة مفصلية، ويصل وزنه الإجمالي إلى 2600 طن حديد، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

الكوبري الموازي الجديد

بينما يجرى إنشاء الكوبري الثاني موازيًا لكوبري النصر العائم على مسافة 170 مترًا بين المحورين، بحيث يتم تشغيل كل كوبري في اتجاه منفصل لتخفيف التكدسات المرورية، ويتكون الكوبري الموازي من 5 بنتونات معدنية.

كوبري وسط البلد

وسيتم إنشاء الكوبري الثالث - كوبري وسط البلد - بمنطقة ميدان المعديات الرئيسي، ويستهدف تعزيز الربط بين بورسعيد وبورفؤاد، وزيادة السيولة المرورية، وتخفيف أعباء الانتقال اليومي بين الجانبين، حيث تعادل القدرة الاستيعابية للكوبري الجديد 8 أضعاف المعدية الواحدة، كما يقلل زمن الانتظار، ويعمل في مختلف الظروف الجوية، ويستهلك نحو 5% فقط من الوقود اللازم لتشغيل المعدية الواحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة السويس بورسعيد بورفؤاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

