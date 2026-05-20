إعلان

"طردنا بعد ما اتجوز".. استدعاء 3 أشقاء استغاثوا من بطش والدهم في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:46 م 20/05/2026

مديرية أمن القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق في القليوبية استدعاء الأطفال الثلاثة ووالدتهم للاستماع إلى أقوالهم بشأن ما ورد في الفيديو المتداول، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الفيديو المتداول لأطفال زعموا طردهم

تضمن مقطع الفيديو ظهور طفل وطفلتين وهم يزعمون تعرضهم للطرد من منزل والدهم بمدينة بنها، عقب زواجه من سيدة أخرى، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة داخل المنزل.

اتهامات بسوء المعاملة

وخلال الفيديو، تحدث الأطفال عن تعرضهم للضرب والإهانة على يد والدهم وزوجته الجديدة، مشيرين إلى استمرار هذه المعاناة لعدة سنوات.

مطالب الأطفال

طالب الأطفال بالحصول على حقوقهم، مؤكدين رفضهم العودة للعيش مع والدهم، بسبب ما وصفوه باستمرار سوء المعاملة خلال السنوات الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل القليوبية بنها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري
رياضة محلية

الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
زووم

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
نصائح

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
زووم

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟
رياضة محلية

اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة