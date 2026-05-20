قررت جهات التحقيق في القليوبية استدعاء الأطفال الثلاثة ووالدتهم للاستماع إلى أقوالهم بشأن ما ورد في الفيديو المتداول، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الفيديو المتداول لأطفال زعموا طردهم

تضمن مقطع الفيديو ظهور طفل وطفلتين وهم يزعمون تعرضهم للطرد من منزل والدهم بمدينة بنها، عقب زواجه من سيدة أخرى، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة داخل المنزل.

اتهامات بسوء المعاملة

وخلال الفيديو، تحدث الأطفال عن تعرضهم للضرب والإهانة على يد والدهم وزوجته الجديدة، مشيرين إلى استمرار هذه المعاناة لعدة سنوات.

مطالب الأطفال

طالب الأطفال بالحصول على حقوقهم، مؤكدين رفضهم العودة للعيش مع والدهم، بسبب ما وصفوه باستمرار سوء المعاملة خلال السنوات الماضية.