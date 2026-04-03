تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقس غائم جزئي، ونشاط الرياح لمحملة بالرمال الخفيفة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى لمتابعة ومواجهة تداعيات التقلبات الجوية بكافة مدن المحافظة.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إن المحافظة بشكل عام يسودها طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا، ونشاط الرياح المحملة للرمال الخفيفة على فترات متقطعة بسرعة تتجاوز الـ 30 كيلو متر في الساعة، وتنشط بدرجة كبيرة في الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية.

أجواء غائمة ونشاط الرياح

وأكد مركز العمليات في بيان اليوم، أن مدن المحافظة بشكل عام تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الرغم من الأجواء الغائمة ونشاط رياح، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع السيول التي تعرضت لها منطقة الترابين التابعة لمدينة رأس سدر أمس، والتي سارت في مجراها الطبيعي ولم تسفر عن أي خسائر مادية، وتواصل الوحدة المحلية للمدينة رفع حالة الطوارئ القصوى.

المتابعة الدورية للطرق

وأوضح أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن بالمتابعة الدورية للطرق الدولية والساحلية، ورفع أي تراكمات للرمال عليها جراء الرياح، إضافة إلى المتابعة الدورية مع إدارات المرور بكل مدينة لتكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعة، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي هذه الطرق.

وعن حالة البحر، أكد المركز أن حالة البحر بخليجي العقبة والسويس مستقرة، واتجاه الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بهم من 1,5 إلى 2 متر.

كما أكد أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي بجميع الطرق على مستوى المحافظة، وحركة الملاحة مستقر داخل الموانئ البحرية.