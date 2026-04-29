قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالإعدام شنقًا على مزارع ونجله، بعد إدانتهما في قضية قتل راح ضحيتها 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين، من أبناء عمومتهما، في واقعة شهدتها قرية خارفة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، نتيجة خلافات حادة حول الميراث.

هيئة المحكمة التي نظرت القضية

صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.

بداية الواقعة: مشاجرة دامية بين أبناء عمومة

وتعود أحداث القضية رقم 8076 لسنة 2013 جنايات ديروط، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "بيت الرضاونة" و"بيت السماعنة"، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.

ضحايا الحادث وإصاباتهم

و بانتقال قوات الشرطة والمعاينة، تبين مقتل 8 أشخاص هم: جميل ج. ر – محمود ج. ر – عبدالمالك ع. ر – أحمد ع. م – مصطفى م. ج – محمود ج. ج – محمد م. ر – محمود م. م.

كما أصيب 8 آخرون بإطلاق نار عشوائي وهم: فضل م. ر – محمد م. ج – أحمد م. أ – محمد أ. م – أيمن م. ل – زينب ف. ر – زينب ع. ع – عزت ي. ع.

التحريات: جذور النزاع تعود إلى ميراث ضخم

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين «عبدالحميد أ. ع» (فلاح) ونجله «محمد» وآخرين سبق الحكم عليهم، يقفون وراء الواقعة، إثر خلاف ممتد على ميراث تركه أحد أفراد العائلة قبل الواقعة بعام ونصف، يشمل 85 فدانًا زراعيًا ومنزلًا من ثلاثة طوابق.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استولوا على المنزل، وأقاموا في الطابقين الثاني والثالث، فيما تُرك الطابق الأول لأرملة المتوفى بعد حرمانها من باقي حقوقها، ما أثار غضب أقاربها.

ميراث جديد يشعل الأزمة

وأضافت التحريات أن وفاة سيدة من العائلة قبل الواقعة بـ25 يومًا خلّفت ميراثًا آخر يضم 15 فدانًا ومنزلًا ملاصقًا للأول، يفصل بينهما سور وباب مشترك، ما زاد الاحتقان بين الطرفين ودفعهما لصراع للسيطرة على التركة الجديدة.

تحول الخلاف إلى خصومة ثأرية

وتابعت التحريات أن النزاع تطور إلى خصومة ثأرية، انتهت بتوجه المتهمين حاملين أسلحة نارية إلى مكان تجمع المجني عليهم، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى و8 مصابين.