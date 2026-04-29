الدقهلية تستعد لتنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

كتب : رامي محمود

02:58 م 29/04/2026
    الاجتماع
عقد الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة واستعراض آخر مستجدات المبادرة الرئاسية، بهدف تحديد مهام إنجاز المرحلة الرابعة من المبادرة، وحصر احتياجات المحافظة اللازمة لتنفيذ المرحلة الخامسة بنجاح، بحضور الدكتور عماد سليمان النجار مدير الإدارة العامة للشئون البيئية بالمحافظة ونواب رؤساء المدن المكلفين.

وخلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق الكامل مع الإدارات الزراعية المختصة، وإعداد تقرير شهري يرفع إلى الإدارة العامة للشؤون البيئية بالمحافظة، على أن يشمل التقرير، الحالة الصحية والفنية للأشجار المزروعة، ومستوى الري والاعتناء المستمر بالأشجار، وأي ملاحظات فنية أو أمراض أو آفات تم رصدها.

كما وجه نائب المحافظ اللجنة المركزية المشكلة بقرار المحافظ بالمرور الميداني الدوري لمتابعة حالة الأشجار، ورفع تقرير شهري مستقل يتضمن نتائج المعاينة والتوصيات المقترحة.

وأكد نائب المحافظ على نواب رؤساء مراكز المنصورة، وطلخا، وشربين بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي وردت بالتقرير المعد من قبل اللجنة المركزية، مع سرعة الرد والموافاة بما تم إنجازه من إجراءات تصحيحية، تحت إشراف مباشر من إدارة البيئة بالمحافظة.

الزراعة الدقهلية المبادرة الرئاسية

