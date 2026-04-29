تمكنت حملة مشتركة في مركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب أخصائي تغذية علاجية وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وحيازة أدوية ومستلزمات محظورة ومجهولة المصدر بقرية أبوخشبة التابعة لمركز مطوبس.

كانت معلومات وردت إلى إدارة تموين مركز مطوبس حول إدارة أحد الأشخاص لمنشأة طبية، لا يحمل أي تخصص أو تصريح بمزاولة مهنة الطب ويعمل على تقديم الرعاية الطبية للمرضى ويصف لهم الأدوية، ويصرفها لهم.

ووفق ذلك شُكلت حملة ضمت كل من الدكتور ياسر بديوي، رئيس قسم العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، والدكتور هيثم جودة، والدكتور محمد الجزار، المفتشين بإدارة العلاج الحر، وسعد محفوظ، مدير إدارة تموين مركز مطوبس، وأسامة لبيب، مأمور الضبط القضائي بإدارة التموين، وإيمان النحراوي، نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس، للمرور على تلك المنشأة والوقوف على حقيقة المعلومة.

وبإجراء الفحص والمستندات الخاصة بالعيادة والقائم على إدارتها، وتفتيش العيادة ثبت لأعضاء الحملة عدم حيازته على أي أوراق ومستندات ترخيص لإدارة المنشأة.

وتلاحظ للحملة وجود إعلانات مدون عليها اسم المنشأة الطبية وتحمل أسم القائم على إدارتها بأخصائي التغذية والسمنة والنحافة، ووجود دفاتر لمتابعة المرضى مدون عليها بيانات المريض، وتاريخ المتابعة ممهورة باسمه، ويحصل على تكاليف كشف بقيمة 150 جنيهًا.

كما تبين حيازته أدوية ومنتجات طبية مجهولة المصدر فيما جرى تدوين أصناف الأدوية المضبوطة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ووجهت الحملة للمتهم انتحاله صفة طبيب اخصائي تغذية علاجية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو القيد النقابي وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر عبر وصف أدوية وصرفها لهم موهمًا إياهم بإمكانية التشافي والعلاج بقصد الحصول على أموالهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 6673 لسنة 2026 جنح مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.