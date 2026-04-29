42 موقعاً تخزينياً تستقبل 80 ألف طن قمح بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:47 م 29/04/2026
    صوامع المنيا ١
    صوامع المنيا ٢

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى الصوامع والشون ومراكز التجميع المعتمدة بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2026 بلغ 80 ألفًا و626 طنًا و236 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وأكد المحافظ انتظام أعمال التوريد بجميع المواقع المخصصة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل، بما يضمن تيسير الإجراءات أمام المزارعين وسرعة استلام المحصول، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح اللواء كدواني أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة معدلات التوريد لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ، وذلك بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في تحقيق موسم توريد ناجح وآمن.

وشدد محافظ المنيا على أهمية تحقيق المستهدفات المحددة خلال الموسم الحالي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجّهًا الشكر للمزارعين على جهودهم وتعاونهم، ودورهم الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بجميع مواقع الاستلام ورصد حركة التوريد .

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
أخبار المحافظات

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
أخبار مصر

5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
حركة جنونة.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

حركة جنونة.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا

أخبار

المزيد

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"