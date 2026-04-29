أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى الصوامع والشون ومراكز التجميع المعتمدة بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2026 بلغ 80 ألفًا و626 طنًا و236 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وأكد المحافظ انتظام أعمال التوريد بجميع المواقع المخصصة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل، بما يضمن تيسير الإجراءات أمام المزارعين وسرعة استلام المحصول، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح اللواء كدواني أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة معدلات التوريد لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ، وذلك بالتنسيق المستمر مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في تحقيق موسم توريد ناجح وآمن.

وشدد محافظ المنيا على أهمية تحقيق المستهدفات المحددة خلال الموسم الحالي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجّهًا الشكر للمزارعين على جهودهم وتعاونهم، ودورهم الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بجميع مواقع الاستلام ورصد حركة التوريد .