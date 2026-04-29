أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ نحو 33 ألف طن، تم توريدها إلى 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المساحات المنزرعة ومعدلات الحصاد



وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة خلال الموسم الحالي بلغت 204 آلاف و932 فدانًا، لافتًا إلى أنه جرى حصاد نحو 14 ألف فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد بكافة المراكز حتى 15 أغسطس المقبل، وفق البرنامج الزمني المحدد.

تجهيز مواقع التخزين مبكرًا



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم الحصاد والتوريد، من خلال تجهيز 28 موقعًا تخزينيًا موزعة على مختلف المراكز والمدن، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح وسلامتها.

دعم وتيسيرات للمزارعين

وأكد اللواء محمد علوان تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين، بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن، حيث تم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية المستمرة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الموردين.

صرف المستحقات خلال 48 ساعة

وأضاف المحافظ أنه تم تبسيط إجراءات الاستلام، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، بما يسهم في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد ودعم المنظومة الرسمية.

القمح محصول استراتيجي للدولة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، وتحرص على توفير أسعار مجزية وحوافز مناسبة للمزارعين، بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

دعوة للالتزام بالتوريد الرسمي

ودعا اللواء محمد علوان جموع المزارعين إلى الالتزام بتوريد الأقماح إلى المواقع الرسمية المعتمدة، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق صالحهم الاقتصادي ويدعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ استمرار عمل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان انتظام منظومة التوريد والتدخل السريع لحل أي مشكلات طارئة.