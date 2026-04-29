مكتبة الإسكندرية تطلق وثائقي "الصحراء البيضاء" ضمن سلسلة عارف

كتب : محمد البدري

03:27 م 29/04/2026

مكتبة الإسكندرية

أطلقت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فيلمًا وثائقيًا جديدًا تحت عنوان "الصحراء البيضاء"، وذلك من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي، ويأتي هذا العمل الفني المتميز ضمن مشروع "عارف.. أصلك مستقبلك"، بهدف إبراز التفرد الجيولوجي والجمال الطبيعي الذي تتمتع به المحمية الواقعة في محافظة الوادي الجديد.

متحف مفتوح يبرز ظاهرة الكارست والجمال الجيولوجي

ويسلط الفيلم الضوء على "ظاهرة الكارست" الفريدة، حيث يقدم المحمية باعتبارها متحفًا مفتوحًا لدراسة البيئات الصحراوية، والظواهر الجغرافية، والحفريات، والحياة البرية؛ مستعرضًا كيف تحولت هذه المنطقة إلى قبلة عالمية للجيولوجيين وعشاق الطبيعة، لدرجة دفع كبار علماء الجغرافيا للإقرار بأنها واحدة من أعظم عجائب الطبيعة التي شكلها الزمن عبر العصور.

رسالة الوثائقي: التاريخ الجيولوجي في قلب الطبيعة

ويختتم الوثائقي رسالته بتأكيد حقيقة هذا المكان الفريد، واصفًا إياه بأنه شكل نقطة تحول جوهرية في فهمنا لجمال الطبيعة، حيث يجتمع التاريخ الجيولوجي العريق مع الحياة البرية في نسيج واحد ينطق بحكايات الأرض، مما يعزز من قيمة الوعي بالتراث الطبيعي المصري وضرورة الحفاظ عليه كإرث للأجيال القادمة.

