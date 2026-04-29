الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

أزمة مفاجئة في حمام السباحة.. تحرك عاجل من وزير الرياضة تجاه طفل المعلمين

كتب : محمد خيري

03:25 م 29/04/2026

نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة

وجّه جوهر نبيل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بسرعة تقديم الدعم الطبي الكامل والرعاية الصحية اللازمة للطفل محمد ربيع، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده داخل حمام سباحة بنادي العاملين بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وأكد الوزير ضرورة التدخل العاجل لمتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دقيق ومستمر، مع التنسيق الكامل مع الفريق الطبي المعالج داخل المستشفى، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية وفقًا للمعايير الطبية الحديثة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه خطة العلاج.

وشدد على أن سلامة وصحة أبناء الرياضة تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير بيئة رياضية آمنة تدعم الرياضيين وأسرهم في مختلف المراحل.

من جانبها، بدأت اللجنة الطبية العليا في اتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل مع إدارة المستشفى، لمتابعة تطورات الحالة وضمان تنفيذ خطة العلاج بشكل منتظم، مع توفير أي احتياجات طبية مطلوبة على وجه السرعة، واستمرار المتابعة حتى استقرار الحالة وتمام التعافي.

