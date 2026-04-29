قلق بين أهالي أسيوط بسبب انتشار الكلاب الضالة

تسود حالة من القلق والهلع بين أهالي محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الانتشار الملحوظ للكلاب الضالة في القرى والمراكز، لاسيما بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، ما أثار مخاوف المواطنين عقب تكرار حوادث العقر والإصابات، خاصة بين الأطفال.

الظاهرة تمتد إلى الشوارع الرئيسية

وتفاقمت الأزمة لتشمل الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، بعد أن كانت تتركز في القرى، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، إلى جانب شكاوى متكررة من الإزعاج الليلي وتلفيات بالمركبات نتيجة تجمع الكلاب حولها.

الصحة: 3000 حالة عقر شهريًا

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الإحصائيات تشير إلى تسجيل نحو 3 آلاف حالة عقر شهريًا، يتم على إثرها صرف ما يقرب من 3 آلاف حقنة، موضحًا أن أغلب الحالات تُسجل في المناطق المفتوحة والقرى بسبب كثافة تجمع الكلاب.

الكلاب سبب 85% من حالات العقر

وأوضح المصدر أن مرض السعار ينتقل إلى الإنسان عن طريق لعاب الحيوان المصاب، خاصة في حالات العقر، مشيرًا إلى أن أي حيوان قادر على العض قد ينقل المرض، إلا أن الكلاب تتسبب في نحو 85% من الحالات المسجلة.

بروتوكول علاجي مميكن بالكامل

وأكد المسؤول الطبي ضرورة توجه أي مواطن يتعرض للعقر فورًا إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرًا إلى أن منظومة اللقاحات أصبحت مميكنة بالكامل ومرتبطة بالرقم القومي، بما يسمح باستكمال الجرعات في أي محافظة دون فقدان البيانات.

جدول التطعيم المعتمد

وأوضح أن جدول التطعيم الأساسي يتضمن أربع جرعات: الأولى في يوم الإصابة، والثانية في اليوم الثالث، والثالثة في اليوم السابع، والرابعة في اليوم الرابع عشر، مع إمكانية استكمال الجرعات في محافظات مختلفة.

حالات تستدعي المصل إلى جانب اللقاح

وأشار إلى أنه في الحالات عالية الخطورة، مثل العقر الجماعي أو الإصابات القريبة من الجهاز العصبي المركزي، يتم إعطاء المصل إلى جانب اللقاح، بجرعة واحدة، ويفضل خلال الأيام الأولى من الإصابة.

تحذير طبي حاسم

وحذر المصدر من إهمال تلقي العلاج، مؤكدًا أن الإصابة بمرض السعار دون علاج تؤدي إلى الوفاة بنسبة 100%، لافتًا إلى أن تكلفة العلاج التقديرية تصل إلى نحو 3000 جنيه للمريض، تتحملها الدولة بالكامل، مع التأكيد على أمان اللقاحات والأمصال.

توجيهات المحافظ بمواجهة عاجلة

من جانبه، وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بوضع آلية عاجلة لمواجهة الظاهرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، مع استمرار حملات التعقيم والترقيم، وتكليف رؤساء المراكز بتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

دراسة لإنشاء مأوى للكلاب الضالة

وكشف مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة عن مناقشة دراسة لإنشاء مأوى للكلاب الضالة بقرية عرب مطير بمركز الفتح، ليكون منشأة متكاملة لتجميع الكلاب وتحصينها وتعقيمها، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والرفق بالحيوان.

حملات بيطرية مكثفة بالمحافظة

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية الطب البيطري تنفيذ حملات ميدانية مكثفة، حيث أوضح الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أن الفرق البيطرية جمعت الكلاب غير المملوكة من المناطق الحيوية ونقلتها إلى مراكز إيواء مجهزة.

برنامج علمي للسيطرة على الأعداد

وأضاف أن الكلاب تخضع لبرنامج متكامل يشمل التطعيم والترقيم والتعقيم الجراحي، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال الإجراءات الصحية، مؤكدًا أن الحملات تُنفذ وفق أعلى المعايير البيطرية والإنسانية، وبمشاركة إيجابية من المواطنين.