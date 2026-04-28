أصيبت سيدة بجروح بالغة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انفجار تكييف هواء أعلى سطح مبنى محكمة الجنايات الكلية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، مما أثار حالة من القلق لدى المارة والمترددين على المنطقة.

بلاغ عاجل للأجهزة الأمنية

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ عاجل من حرس المحكمة بانفجار تكييف أعلى سطح المبنى الواقع في نطاق دائرة القسم.



تحرك سريع للأمن والإسعاف وفرض كردون أمني

انتقلت القيادات الأمنية وقوات حرس المحكمة مصحوبين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة للسيطرة على الموقف.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابة بموقع الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار أسفر عن إصابة سيدة تصادف وجودها في محيط المكان وقت وقوع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها فورًا، مع تقييم حالتها الصحية.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.