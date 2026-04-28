توفي طبيب متأثرًا بإصابته، اليوم الثلاثاء، خلال تلقيه العلاج في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، نتيجة حريق شب في شقته السكنية منذ 11 يومًا في شارع الضرائب بمدينة كفر الشيخ ليلحق بنجله طالب الطب الذي توفي يوم الحادث.

كان حريقًا نشب في الوحدة السكنية الخاصة بالطبيب محمد علي البنا، 50 عامًا، استشاري النساء والتوليد في كفر الشيخ فيما جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة محمود محمد البنا، 21 عامًا، طالب بكلية الطب، وإصابة والده الطبيب محمد علي البنا، 50 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجلين والبطن، ليلحق بعد ذلك بنجله خلال الساعات الماضية، بينما أصيب عبد الله محمد البنا، 26 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى في القدمين واليدين والوجه.

وسادت حالة من الحزن بين الأطباء والمواطنين في كفر الشيخ إثر رحيل طبيب النساء والتوليد فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء بعد تدوين رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات النعي المعبرة على رحيل الطبيب.