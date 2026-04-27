مصرع شخص غرقًا في ترعة الحسينية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:30 م 27/04/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

لقي شخص مصرعه غرقًا داخل مياه ترعة الحسينية بطريق السعدي بمحافظة الشرقية، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة منذ قليل.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوجود غريق داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

جهود مكثفة لانتشال الجثمان

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها حاليًا لتمشيط مياه الترعة وانتشال الجثمان، وسط تواجد عدد من الأهالي بمحيط موقع الحادث.

إجراءات قانونية وتحريات

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع نقل الجثمان إلى المشرحة فور انتشاله، إلى جانب تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الغرق.

