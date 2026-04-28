إعلان

محافظ الجيزة: شركة نظافة كبرى قريبًا وخطة شاملة لتحسين المنظومة

كتب : محمد أبو بكر

05:00 ص 28/04/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عن قرب دخول إحدى شركات النظافة الكبرى للعمل داخل نطاق المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى خدمات النظافة ورفع كفاءة المنظومة، خاصة في المناطق الحضرية.

وأوضح المحافظ، خلال لقاء له مع محرري محافظة الجيزة بديوان عام المحافظة؛ أن التعاقد المرتقب يتطلب تكلفة مالية كبيرة، مشيرًا إلى الحاجة لتوفير دعم إضافي لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الأنصاري أن المحافظة تعمل على وضع حل شامل لمشكلة النظافة، في ظل التحديات التي تواجه الأحياء، لافتًا إلى أن مستوى النظافة في المناطق الحضرية لا يزال بحاجة إلى تطوير مقارنة بالقرى، التي تحافظ على مستوى أفضل من النظافة بفضل التزام المواطنين بالحفاظ على البيئة المحيطة بهم.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة لتحسين منظومة النظافة بشكل جذري داخل محافظة الجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركات النظافة نظافة الجيزة محافظ الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
الوقوف أم الجلوس؟.. أيهما أخطر على صحتك؟
نصائح طبية

الوقوف أم الجلوس؟.. أيهما أخطر على صحتك؟
هشام الحلبي: تكلفة الطائرة بدون طيار 5 ملايين مقابل 125 للـ F-35
أخبار مصر

هشام الحلبي: تكلفة الطائرة بدون طيار 5 ملايين مقابل 125 للـ F-35
عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
أخبار مصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان