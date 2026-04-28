أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عن قرب دخول إحدى شركات النظافة الكبرى للعمل داخل نطاق المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى خدمات النظافة ورفع كفاءة المنظومة، خاصة في المناطق الحضرية.

وأوضح المحافظ، خلال لقاء له مع محرري محافظة الجيزة بديوان عام المحافظة؛ أن التعاقد المرتقب يتطلب تكلفة مالية كبيرة، مشيرًا إلى الحاجة لتوفير دعم إضافي لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الأنصاري أن المحافظة تعمل على وضع حل شامل لمشكلة النظافة، في ظل التحديات التي تواجه الأحياء، لافتًا إلى أن مستوى النظافة في المناطق الحضرية لا يزال بحاجة إلى تطوير مقارنة بالقرى، التي تحافظ على مستوى أفضل من النظافة بفضل التزام المواطنين بالحفاظ على البيئة المحيطة بهم.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة لتحسين منظومة النظافة بشكل جذري داخل محافظة الجيزة.