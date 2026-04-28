أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة ملوي والعزب التابعة لقرية معصرة ملوي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

تنبيه للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات وجميع المؤسسات الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لتفادي أي تأثيرات ناتجة عن توقف الخدمة مؤقتًا.