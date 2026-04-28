شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن مستويات العقوبات والضغط على إيران استثنائية، إذ يمكن للولايات المتحدة زيادتها.

وأضاف روبيو في مقابلته مع "فوكس نيوز"، ردا على سؤال يتعلق بطبيعة الرد الأمريكي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، أن هذا قرار الرئيس دونالد ترامب، ومستوى العقوبات والضغط المفروض على إيران استثنائي، وأعتقد أنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتابع: "أعتقد أن الإيرانيين جادون في إخراج أنفسهم من المأزق الذي هم فيه"، موضحا أن جميع المشكلات التي كان الإيرانيون يواجهونها قبل بدء هذا الصراع لا تزال قائمة أو أصبحت أسوأ، لكن لديهم الآن نصف عدد الصواريخ، ولا يملكون أي مصانع، ولا بحرية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسئلة غير المُجابة التي تحيط بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مضيفا أن تغيير النظام يجب أن يأتي من داخل إيران.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال روبيو: "مضيق هرمز سلاح نووي اقتصادي تحاول إيران استخدامه ضد العالم".

وقال إن الحصار الأمريكي ليس حصارا على الشحن، بل هو حصار على الشحن الإيراني، لأنه لا يمكن أن يكونوا المستفيدين الوحيدين من نظام غير قانوني وغير مشروع وغير مبرر لفرض الرسوم والسيطرة في المضيق.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوسطاء يمارسون ضغوطا على إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة القادمة ستكون "حاسمة بشكل خاص".

ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر الولايات المتحدة العودة إلى الحرب مع إيران.

ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأمريكا ليستا متباعدتين كما يبدو.

أضافت المصادر، أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة مستمرة خلف الكواليس، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية تتركز حول عملية مرحلية يكون فيها الجزء الأول من أي اتفاق محتمل منصبا على العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم.

وعرضت إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز بدون التوصل لاتفاق نووي، حسبما قال مسؤولان إقليميان على دراية بالمقترح.

وتريد إيران أن تتهي الولايات المتحدة حصارها للبلاد ضمن مقترحها، حسبما قال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ومن غير المرجح، أن يحظى المقترح الجديد، الذي عرضته باكستان على الولايات المتحدة بدعم الرئيس ترامب، الذي يريد إنهاء برنامج إيران النووي ضمن اتفاق شامل يشمل مضيق هرمز من أجل وقف إطلاق النار بصورة دائمة، وفقا لسكاي نيوز.