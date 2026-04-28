نيويورك تايمز: ترامب غير راض عن مقترح إيران لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب

كتب : وكالات

03:15 ص 28/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، وذلك خلال مناقشات في البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، يتضمن المقترح إنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل فتح المضيق، لكنه يتجاهل ملف البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية، إذ ترفض طهران تعليق أنشطتها النووية أو تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن قبول العرض قد يفسر على أنه تنازل سياسي لا يحقق مكسبا لواشنطن.

في المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية استمرار المشاورات بشأن الحرب والبرنامج النووي، مشددة على التمسك بالخطوط الحمراء، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل فريق ترامب حول جدوى مواصلة الحصار أو اللجوء إلى تصعيد عسكري إضافي للضغط على إيران.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران نقلت رسائل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان تتضمن "خطوطا حمراء" تتعلق بالملف الإقليمي.

وذكرت وكالة وكالة أنباء فارس، أن هذه الرسائل المكتوبة تناولت قضايا أساسية، من بينها البرنامج النووي ومضيق هرمز.

وبحسب التقرير، فإن الرسائل لا ترتبط مباشرة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، بل تمثل مبادرة إيرانية لتوضيح موقفها الإقليمي والإشارة بوضوح إلى حدودها غير القابلة للتنازل.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الرسائل نقلت خلال الجولة الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لروسيا اليوم.

مقترح إيران لوقف الحرب مضيق هرمز إيران وأمريكا دونالد ترامب

