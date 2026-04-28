إعلان

تم إنهاء خدمته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو شرطي سيناء المثير للجدل

كتب : محمد الصاوي

04:41 ص 28/04/2026 تعديل في 05:03 ص

تم إنهاء خدمة فرد الشرطة لمخالفته ثوابت الوزارة.

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، فجر اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن خروج أحد أفراد الشرطة عن مقتضيات الواجب الوظيفي في تعامله مع أحد السائحين بمحافظة جنوب سيناء.

ووفقا لبيان الداخلية، فإنه تبين أن الواقعة المشار إليه قديمة منذ 3 سنوات، إذ تم إنهاء خدمة الفرد المذكور لمخالفته ثوابت الوزارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطي سيناء وزارة الداخلية إنهاء خدمة فرد شرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان