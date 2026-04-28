أصدرت وزارة الداخلية بيانا، فجر اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن خروج أحد أفراد الشرطة عن مقتضيات الواجب الوظيفي في تعامله مع أحد السائحين بمحافظة جنوب سيناء.

ووفقا لبيان الداخلية، فإنه تبين أن الواقعة المشار إليه قديمة منذ 3 سنوات، إذ تم إنهاء خدمة الفرد المذكور لمخالفته ثوابت الوزارة.