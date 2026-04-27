"شنق نفسه بحبل".. عامل ينهي حياته بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:25 م 27/04/2026

شنق - تعبيرية

أقدم عامل في منتصف العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته شنقًا داخل أرض زراعية بقرية "البكاروة الغربية" التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في واقعة مأساوية أفادت التحقيقات الأولية بأن سببها أزمة نفسية حادة.

بلاغ بالعثور على جثة مشنوقة

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية البكاروة الغربية بالعثور على جثة المدعو "إبراهيم. هـ" (25 عامًا)، عامل، مشنوقًا بحبل معلق في شجرة بمدخل القرية.

المعاينة الأولية

انتقل مأمور المركز رفقة الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه (بنطال وقميص جينز)، وكان معلقًا بحبل في شجرة وسط الأراضي الزراعية.

وبسؤال والده، قرر أن نجله كان يعاني من أزمة نفسية حادة في الآونة الأخيرة دفعته إلى إنهاء حياته بهذا الشكل.

قرار النيابة العامة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3382 لسنة 2026 إداري مركز شرطة سيدي سالم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة.

كفر الشيخ سيدي سالم حوادث كفر الشيخ انتحار شاب

