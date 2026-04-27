إعلان

البيت الأبيض: فريق الأمن القومي لترامب يدرس المقترح الإيراني الجديد

كتب : مصراوي

10:37 م 27/04/2026 تعديل في 10:52 م

البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن (أ ش أ)

اجتمع فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لبحث مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة عالميا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الاجتماع تناول المقترح الإيراني، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية دون الكشف عن تفاصيل بشأن نتائجه أو طبيعة الموقف الأمريكي منه حتى الآن.

وأضافت أن ترامب سيتناول الملف في وقت لاحق.

وبحسب تقارير، يتضمن الطرح الإيراني إعادة فتح الممر المائي الحيوي مقابل ترتيبات أوسع مع واشنطن، في حين تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ثوابتها، خاصة ما يتعلق بمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تحرك بشأنه محط أنظار الأسواق والدول الكبرى على حد سواء.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض المقترح الإيراني مضيق هرمز إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
اقتصاد

صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
زووم

بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان