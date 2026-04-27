شهدت محطة سكة حديد قنا، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا أسفر عن إصابة شاب ببتر في الساق وجروح خطيرة، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولة نزوله، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

تحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مأمور قسم شرطة قنا يفيد بسقوط أحد الركاب أسفل القطار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لفحص الملابسات وتأمين المكان.

سقوط أثناء محاولة النزول

وتبين من الفحص أن المصاب يُدعى "محمود. ن" (28 عامًا)، مقيم بمنطقة البياضية، حيث حاول النزول من القطار قبل توقفه التام، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه أسفل العجلات، متسببًا في بتر فوري بالساق وإصابات بالغة.

حالة حرجة داخل المستشفى

ونُقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، حيث خضع لتدخل جراحي عاجل، وأكد مصدر طبي أن حالته غير مستقرة ويخضع لمتابعة دقيقة داخل غرفة العناية.

تحقيقات لمعرفة الملابسات

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما كُلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.