مصرع عامل سقط من مرتفع بمنطقة مناجم في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:29 م 27/04/2026

سيارة اسعاف

لقي عامل شاب مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه من مرتفع داخل موقع عمل بمنطقة مناجم فوسفات هضبة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

بلاغ أمني بالحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة عامل إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، عقب تعرضه لحادث سقوط داخل منطقة المناجم.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى “رفاعي السيد رمضان”، 21 عامًا، عامل، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من مرتفع بموقع العمل داخل منطقة مناجم فوسفات أبو طرطور.

نقل الجثمان والتحقيقات

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وبيان ملابسات الحادث.

مناجم فوسفات أبو طرطور الوادي الجديد مستشفى الخارجة

