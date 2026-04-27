إعلان

ألمانيا: نشعر بخيبة أمل حيال نهج أمريكا وإسرائيل تجاه إيران

كتب : مصراوي

10:47 م 27/04/2026

فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "خيبة أمله" حيال نهج الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران.

وعلى هامش اجتماع مغلق للاتحاد المسيحي، قال ميرتس في برلين مساء اليوم الاثنين :"نعم، أصبحت الآن أشعر بخيبة أمل"، لافتا إلى عدم تمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من حل لـ "المشكلة"، وهو ما كانتا أعلنتا عن سعيهما إلى تحقيقه في غضون أيام قليلة.

تنسيق ألماني أمريكي بشأن إيران

وتابع ميرتس: "لذلك نسعى من الجانب الأوروبي أيضاً إلى الإسهام دبلوماسياً في إيجاد حل" وأضاف: "ننسق في هذا الشأن بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي، لكننا نقول أيضاً إن لدينا تصورات أوروبية خاصة حول كيفية التوصل إلى حل لهذا الصراع".

الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية الحرب مع إيران

كما أدلى ميرتس بتصريحات حادة حول الحرب على إيران وذلك خلال نقاش مع طلاب في منطقة زاورلاند، حيث اتهم الولايات المتحدة بالافتقار إلى استراتيجية في هذه الحرب، قائلًا: إن "أمة بأسرها تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية".

وأضاف أن الولايات المتحدة غير قادرة على إنهاء الحرب بسرعة "لأن الإيرانيين أقوى مما كان يُعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران ألمانيا وأمريكا استراتيجية واشنطن تجاه طهران الحرب الأمريكية الإيرانية فريدريش ميرتس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان