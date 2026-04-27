الأمين العام للأعلى للآثار يتفقد مواقع أثرية بالفيوم والغربية والدقهلية

تابع اللواء الدكتور هاني سمير، رئيس حي غرب القاهرة، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بمطلع كوبري 6 أكتوبر من جهة الزمالك، والتي تضمنت تنفيذ معالجة فورية وإعادة رصف الطريق المتضرر.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة التواجد الميداني والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

تفاصيل أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بكوبري أكتوبر

أوضح حي غرب القاهرة، أن أعمال الإصلاح لم تقتصر على الرصف السطحي، بل شملت معالجة جذرية للهبوط الأرضي من خلال فحص أسبابه الفنية والعمل على تلافيها، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المنطقة لضمان عدم تكرار المشكلة ورفع كفاءة الطريق.

وأشار "الحي" إلى تكثيف الأعمال للانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية على هذا المحور الحيوي الذي يربط منطقة الزمالك بعدد من مناطق القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الحي، استمرار جهود أجهزة الحي في متابعة أعمال الصيانة والتطوير بشكل دوري، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البيئة المحيطة يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

