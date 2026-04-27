إعلان

بقيادة البحرين.. بيان مشترك لعشرات الدول يدعو لتحرك فوري بشأن مضيق هرمز

كتب : مصراوي

10:46 م 27/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك (أ ش أ)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة وعشرات الدول، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وفي بيان مشترك بقيادة البحرين، جددت عشرات الدول دعوتها التي استمرت لأسابيع إلى "فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل عاجل ودون عوائق"، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، بأنه نظراً للجمود الذي تشهده المفاوضات، ينبغي على المنظمة الدولية دعم إطار عمل طارئ طرحته المنظمة البحرية الدولية.

وحذر الأمين العام من عواقب التردد في معالجة "أسوأ اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا".

وقال أمام المجلس المكون من 15 عضواً: "تتفاقم هذه الضغوط لتؤدي إلى نفاد الوقود، ونقص الإمدادات، ونقص الطعام. وتتزايد الخسائر الإنسانية".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران مضيق هرمز إيران وأمريكا الشرق الأوسط الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان