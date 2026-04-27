نيويورك (أ ش أ)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة وعشرات الدول، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وفي بيان مشترك بقيادة البحرين، جددت عشرات الدول دعوتها التي استمرت لأسابيع إلى "فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل عاجل ودون عوائق"، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، بأنه نظراً للجمود الذي تشهده المفاوضات، ينبغي على المنظمة الدولية دعم إطار عمل طارئ طرحته المنظمة البحرية الدولية.

وحذر الأمين العام من عواقب التردد في معالجة "أسوأ اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا".

وقال أمام المجلس المكون من 15 عضواً: "تتفاقم هذه الضغوط لتؤدي إلى نفاد الوقود، ونقص الإمدادات، ونقص الطعام. وتتزايد الخسائر الإنسانية".