أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي، وتحديدًا عند مدخل مدينة قطور بمحافظة الغربية.

تحرك أمني وإسعافي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتبين إصابة 9 ركاب بإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، ثم نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي لاستكمال العلاج والفحوصات اللازمة.

المعاينة الأولية للحادث

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز قطور ورجال المرور لمعاينة موقع الحادث، وأشارت المعاينة الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها.

إعادة حركة المرور

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السير على الطريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.